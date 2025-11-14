Ernesto Martínez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 10

Morelia, Mich., Un adolescente de 16 años de nombre Josué, quien presuntamente intervino, junto con el joven de 17 años identificado con las siglas VMUV, en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue encontrado sin vida el pasado lunes con un hombre en la comunidad de Capácuaro, informó el fiscal estatal, Carlos Torres Piña.

Señaló que está a la espera de las pruebas periciales para confirmar su participación en el crimen perpetrado la noche del pasado primero de noviembre en la plaza principal, ante una multitud que celebraba el Día de Muertos.

Dio a conocer que Josué, originario y residente de Uruapan, no tenía reporte de desaparecido; un día después de su deceso sus deudos lo reconocieron.

El pasado lunes se localizaron sus restos y el de otro sujeto en bolsas negras cerca del acceso al Colegio de Bachilleres de la comunidad de Capácuaro.

Se presume que el menor tuvo contacto con el homicida de Manzo Rodríguez horas antes del atentado.

Mientras, Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan, exigió a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, redirigir la operación Paricutín de la zona urbana del municipio hacia los cerros donde operan las células del crimen organizado.