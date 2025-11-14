Néstor Jiménez y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 10

Luego del arranque del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue consultada en su conferencia de prensa diaria sobre una posible visita a Uruapan o a otras zonas de esa entidad, a lo cual respondió: “Vamos a ver, vamos a ver. Pero el gobierno está ahí presente”.

Anticipó que horas más tarde su gabinete de seguridad acudiría a Uruapan y a Morelia, “además de todo el despliegue territorial que tienen la Guardia Nacional, las fuerzas armadas, los equipos de investigación trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Michoacán y la Fiscalía del estado”.

Tras reiterar que cada mes se presentará un informe, adelantó que la próxima semana se darán a conocer los primeros avances de la estrategia y se expondrá “qué acciones vamos a desarrollar, para que todo el mundo sepa que no fue un anuncio, sino que es un plan que se va a llevar a cabo”.