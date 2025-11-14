La próxima semana, primer reporte
Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 10
Luego del arranque del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue consultada en su conferencia de prensa diaria sobre una posible visita a Uruapan o a otras zonas de esa entidad, a lo cual respondió: “Vamos a ver, vamos a ver. Pero el gobierno está ahí presente”.
Anticipó que horas más tarde su gabinete de seguridad acudiría a Uruapan y a Morelia, “además de todo el despliegue territorial que tienen la Guardia Nacional, las fuerzas armadas, los equipos de investigación trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Michoacán y la Fiscalía del estado”.
Tras reiterar que cada mes se presentará un informe, adelantó que la próxima semana se darán a conocer los primeros avances de la estrategia y se expondrá “qué acciones vamos a desarrollar, para que todo el mundo sepa que no fue un anuncio, sino que es un plan que se va a llevar a cabo”.
Custodian 21 elementos a la alcaldesa de Uruapan
Sobre la seguridad de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, ex edil de esa demarcación que fue asesinado durante los festejos por el Día de Muertos, la mandataria detalló que 21 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se encargan de custodiar a la presidenta municipal: siete lo hacen en el primer círculo y 14 más en el segundo.
Asimismo, aclaró que aún analiza si las reuniones con su gabinete de seguridad que proyecta realizar en cada uno de los estados del país comenzarán este año o el próximo, lo cual, dijo, dependerá también de lo que se acuerde con las distintas gobernadoras y gobernadores.