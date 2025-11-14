Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 9
El gobierno de Estados Unidos aceptó los protocolos planteados por la Secretaría de Marina para que esta dependencia sea la encargada de interceptar las embarcaciones que se encuentren en aguas internacionales en zonas cercanas a las costas mexicanas, y que de acuerdo con agencias de seguridad estadunidenses transporten drogas, informó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Con ello, además de cumplir los tratados internacionales, se busca evitar bombardeos de lanchas cerca de los límites nacionales.
“Hay protocolos de trabajo conjunto en caso de aguas internacionales para evitar que haya uso de bombardeos a embarcaciones, que se cumpla con todos los tratados internacionales” explicó ayer, consultada durante su conferencia de prensa matutina.
Detalló que el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, planteó cumplir con los tratados y en principio las autoridades de Estados Unidos “dijeron que sí. Ese es el primer acuerdo, es decir, que siga trabajando la Secretaría de Marina si hay información de agencias de Estados Unidos o del Comando Sur, para que sea la Marina mexicana la que intercepte estas embarcaciones que presuntamente traen drogas”, agregó la mandataria, luego de insistir en que se mantiene comunicación.