Néstor Jiménez y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 9

El gobierno de Estados Unidos aceptó los protocolos planteados por la Secretaría de Marina para que esta dependencia sea la encargada de interceptar las embarcaciones que se encuentren en aguas internacionales en zonas cercanas a las costas mexicanas, y que de acuerdo con agencias de seguridad estadunidenses transporten drogas, informó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con ello, además de cumplir los tratados internacionales, se busca evitar bombardeos de lanchas cerca de los límites nacionales.

“Hay protocolos de trabajo conjunto en caso de aguas internacionales para evitar que haya uso de bombardeos a embarcaciones, que se cumpla con todos los tratados internacionales” explicó ayer, consultada durante su conferencia de prensa matutina.