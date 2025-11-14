Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 5

Tv Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas demandadas en Estados Unidos buscan extender más de un año el procedimiento de descubrimiento de pruebas en la Corte del distrito sur de Nueva York, de cara al juicio por un adeudo que, según lo revelado por los mismos abogados de la televisora mexicana, ya rebasa 600 millones de dólares.

En una carta enviada el pasado día 12 a Paul G. Gardephe, las firmas de Grupo Salinas rechazaron pedir una moción de desestimación o suspensión del proceso iniciado en su contra por sus acreedores en Estados Unidos, en lo que se resuelve el arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La defensa plantea que, dado que ambos procedimientos podrían dar lugar a una doble indemnización a sus prestamistas, la televisora podría buscar una compensación.

Como parte de la respuesta a sus acreedores en aquel país, liderados por The Bank of New York Mellon, Tv Azteca plantea un “largo proceso de descubrimiento de pruebas”, de acuerdo con documentos consultados por La Jornada. Busca que se indague de manera exhaustiva la nacionalidad de sus demandantes, que se haga un análisis de las leyes mexicanas respecto a tasas de interés y lo que las firmas de Grupo Salinas llaman “las protecciones mexicanas contra la usura.