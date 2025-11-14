¿Es suficiente la seguridad de la Presidenta? // Está afectando muchos intereses // Protegerla más, pero sin aislarla del pueblo
n tu opinión, tras el incidente en las cercanías de Palacio Nacional, ¿debe ser reforzada la seguridad de la presidenta Sheinbaum? Es el tema del sondeo en redes sociales de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.
Metodología
El ejercicio se realizó en seis plataformas digitales. Participaron 3 mil 647 personas. X (Twitter), mil 501; El Foro México, 182; Facebook, 319; YouTube, mil 341; Instagram, 168, y Threads, 136. Utilizamos la app SurveyMonkey. Algunas opiniones:
X (Twitter)
Entiendo la cercanía que quiere mantener la Presidenta con la población, pero es la jefa de Estado y la ayudantía falló gravemente, poniendo en riesgo al país entero.
@maruelleproso /CDMX
Hay que cuidarla un poco más. “Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”.
@Rulivar /Zamora
La ayudantía debe estar más atenta al entorno de la Presidenta.
@veronicalomeli /Tijuana
El Foro México
Aunque la mayoría reconocemos los avances, el odio que han expresado los de la oposición amerita que se le proteja.
Rosa María Chavero Rosas/Morelia
Sería catastrófico un evento como el de Michoacán; todos perderíamos y el país tardaría décadas en recuperarse, no permitamos semejante desatino.
Oscar López/Querétaro
La Presidenta está tocando muchos intereses y puede sufrir un atentado... importante, una seguridad cercana.
Ernesto Casasola Zimmermann/Puebla
No podemos esperar a que ocurra algo grave para actuar.
Daniel Herrera Muñoz/Arandas
Aunque la Presidenta confíe en el pueblo, vivimos tiempos complejos. La seguridad no debe ser vista como una barrera, sino como una medida preventiva.
Gabriela Sánchez/Oaxaca
Un incidente con la Presidenta cerca de Palacio Nacional no puede tomarse a la ligera.
Fernando Ortega/Ciudad de México
YouTube
La derecha es vil y miserable, capaz de las peores acciones y esconder la mano. Es bueno andar con el pueblo, pero hay que tener precauciones.
Sí, deben cuidar a la señora Presidenta, cómo pudo pasar eso, debe haber sanciones para quienes se descuidaron.
Una característica de la 4T es la cercanía al pueblo. Reforzar la seguridad debe ser con discreción, pero nunca aislarla de la gente, porque verdaderamente se terminaría el sentido de gobernar con el pueblo o al lado del pueblo.
Claro que debe estar protegida, es un asunto de seguridad nacional, y aunque a la oposición le arda, se trata de la Presidenta de la República Mexicana.
Después de lo que pasó, es evidente que la Presidenta necesita más protección. No podemos dejarlo a la suerte.
Valeria Cruz Montiel/Saltillo
La presidenta representa al país, su seguridad es prioridad. No podemos confiar sólo en que “el pueblo la cuida”.
Beatriz Álvarez Soto/Puebla
No se trata de aislarla, sino de garantizar que pueda gobernar sin amenazas. Reforzar la seguridad es lo correcto.
Sergio Castillo/Gómez Palacio
Threads
Creo que es momento de tomar medidas serias. Un hecho como este no puede pasar desapercibido porque pone en evidencia que la seguridad actual no es suficiente. La Presidenta es la máxima autoridad del país y cualquier amenaza, por mínima que parezca, puede tener consecuencias graves.
Ramón Pérez Salgado/Cuautla
La seguridad de la Presidenta no es un tema menor. Si algo le ocurre, el impacto político y social sería enorme. Por eso creo que reforzar la protección es indispensable. No se trata de crear un muro entre ella y la gente.
Patricia Gómez Ramírez/Mérida
