E

n tu opinión, tras el incidente en las cercanías de Palacio Nacional, ¿debe ser reforzada la seguridad de la presidenta Sheinbaum? Es el tema del sondeo en redes sociales de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El ejercicio se realizó en seis plataformas digitales. Participaron 3 mil 647 personas. X (Twitter), mil 501; El Foro México, 182; Facebook, 319; YouTube, mil 341; Instagram, 168, y Threads, 136. Utilizamos la app SurveyMonkey. Algunas opiniones:

X (Twitter)

Entiendo la cercanía que quiere mantener la Presidenta con la población, pero es la jefa de Estado y la ayudantía falló gravemente, poniendo en riesgo al país entero.

@maruelleproso /CDMX

Hay que cuidarla un poco más. “Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”.

@Rulivar /Zamora

La ayudantía debe estar más atenta al entorno de la Presidenta.

@veronicalomeli /Tijuana

El Foro México

Aunque la mayoría reconocemos los avances, el odio que han expresado los de la oposición amerita que se le proteja.

Rosa María Chavero Rosas/Morelia

Sería catastrófico un evento como el de Michoacán; todos perderíamos y el país tardaría décadas en recuperarse, no permitamos semejante desatino.

Oscar López/Querétaro

La Presidenta está tocando muchos intereses y puede sufrir un atentado... importante, una seguridad cercana.

Ernesto Casasola Zimmermann/Puebla

Facebook

No podemos esperar a que ocurra algo grave para actuar.

Daniel Herrera Muñoz/Arandas

Aunque la Presidenta confíe en el pueblo, vivimos tiempos complejos. La seguridad no debe ser vista como una barrera, sino como una medida preventiva.

Gabriela Sánchez/Oaxaca

Un incidente con la Presidenta cerca de Palacio Nacional no puede tomarse a la ligera.

Fernando Ortega/Ciudad de México

YouTube

La derecha es vil y miserable, capaz de las peores acciones y esconder la mano. Es bueno andar con el pueblo, pero hay que tener precauciones.