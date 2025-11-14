Afp

Viernes 14 de noviembre de 2025

Belém. Veinticinco países suministraron petróleo a Israel durante la guerra en Gaza, según un informe publicado ayer por la ONG Oil Change International, que denuncia “complicidad” con lo que calificó de “genocidio”. El informe, publicado en el marco de la COP30 en Brasil, muestra que Azerbaiyán y Kazajistán suministraron 70 por ciento de las entregas de crudo a Israel entre el 1 de noviembre de 2023 y el 1 de octubre de 2025.

También se precisa que Rusia, Grecia y Estados Unido sson los principales exportadores de productos refinados de petróleo a este país.

Estados Unidos fue el único que suministró JP-8, un combustible utilizado por aviones militares.

“Los países que suministraron combustible a Israel durante este período lo hicieron con conocimiento de sus atrocidades”, asevera Oil Change International, organización que aboga por la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

“Su complicidad queda documentada aquí para que rindan cuentas. Estas naciones deben reconocer su papel en este genocidio y cesar su complicidad”, añade.

La ONG encargó a la empresa de investigación Data Desk el análisis de los envíos de petróleo, identificando 323 durante el período estudiado, con un total de 21.2 millones de toneladas.