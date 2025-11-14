▲ Jóvenes palestinos observan los daños causados a una mezquita que fue incendiada y vandalizada por colonos israelíes cerca de Salfit, en Cisjordania recupada. Foto Afp

Prensa Latina, Europa Press, Sputnik y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 34

Ramallah. Colonos israelíes incendiaron ayer una mezquita entre las localidades de Deir Istiya y Kafr Haris, en el centro de Cisjordania reocupada, en una jornada en la que dos niños fueron asesinados, y al menos 40 palestinos fueron detenidos en redadas en ese enclave palestino.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, aseguró que dichos ataques forman parte de un “patrón creciente de violencia extremista que está exacerbando las tensiones y debe cesar de inmediato”.

Estados Unidos instó al Consejo de Seguridad de la organización a respaldar su propuesta de crear una fuerza internacional para la franja Gaza, contemplada en el plan impuesto por el presidente Donald Trump que establece un alto el fuego que Israel no ha respetado.

Ayer en la madrugada, grupos de colonos prendieron fuego a la mezquita y escribieron eslóganes racistas y hostiles hacia árabes y musulmanes en las paredes del templo. La intervención de los vecinos impidió la propagación de las llamas. En otros ataques protagonizados también por colonos israelíes, una palestina de 50 años resultó herida durante el apedreo de vehículos en Rashaydeh, al este de Belén; en Sinjil, un joven fue baleado, y otros dos, de 20 y 17 años, recibieron disparos en Qabatiya, al sur de Jenin.

A su vez, dos menores de 15 años fueron asesinados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Beit Umar, al norte de Hebrón, tras ser señalados como “terroristas”.

Los 40 detenidos en Cisjordania reocupada ayer “formaban parte de una estructura terrorista de Hamas en el área de Belén” y “planeaban llevar a cabo ataques armados contra miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos del Estado de Israel”, justificaron las autoridades israelíes, sin presentar pruebas de sus acusaciones.

Guterres condenó “enérgicamente” el ataque a la mezquita y calificó de “inaceptables” los “actos de violencia y profanación de lugares religiosos”.

La cancillería española llamó al gobierno israelí a “poner fin con determinación a la violencia y a la impunidad”, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que en la Casa Blanca “existe cierta preocupación de que los sucesos en Cisjordania se extiendan y tengan un efecto que pueda socavar lo que estamos haciendo en Gaza”.