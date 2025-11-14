Mundo
Recuerdan a víctimas del estado islámico en París
Periódico La Jornada
Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 33

Francia recordó ayer a las 132 víctimas de los atentados perpetrados en terrazas, bares y una sala de conciertos en París, reivindicados por el grupo Estado Islámico y que fueron los más letales en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Los hechos impulsaron medidas de seguridad, que están integradas en la ley. Para marcar los 10 años de la tragedia y entre promesas de hacer “todo” para impedir nuevos ataques, el presidente Emmanuel Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, recorrieron los lugares donde ocurrieron los actos e inauguraron el Jardín del Recuerdo, en el centro de la capital, con una emotiva ceremonia a ritmo de rock. En la imagen, Jesse Hughes, vocalista de la banda Eagles of Death, que tocaba al momento de la embestida.

