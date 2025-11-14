De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 33

El líder de la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, el reverendo Jesse Jackson, de 84 años, fue hospitalizado ayer en Chicago y está “en observación por parálisis supranuclear progresiva (PSP)”, una afección neurodegenerativa que ha estado controlando durante una década, informó la Coalición Rainbow PUSH, que él fundó.

Jackson es considerado un protegido del reverendo Martin Luther King Jr, y uno de los principales líderes de los derechos civiles del país.

Alcanzó notoriedad nacional en la década de 1960 después de aplazar sus estudios en el seminario teológico de Chicago con el fin de trabajar de tiempo completo en el Movimiento por los Derechos Civiles junto a King Jr, publicó The Independent.

La Coalición Rainbow PUSH, una organización con sede en Chicago dedicada al cambio social, se formó en 1996, surgió de dos grupos fundados por Jackson: People United to Serve Humanity, en 1971, y la Coalición Rainbow PUSH en 1984.

A Jackson se le diagnosticó inicialmente la enfermedad de parkinson, sin embargo, su condición de PSP se confirmó en abril, reportó la organización.