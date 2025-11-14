Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 32

Washington. El Departamento de Estado estadunidense nombró ayer como “organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designadas” a cuatro colectivos de izquierda de Alemania, Italia y Grecia a los que vinculó al movimiento antifa (antifascista), que no existe como grupo, pero cuyo término es usado por algunos activistas que se identifican como “anarquistas”, con el fin de describir un mosaico de agrupaciones que se proclaman de esas corrientes.

En un comunicado, Marco Rubio, titular de la cartera, declaró que “Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra seguridad nacional y pública, y negará financiamiento y recursos a los terroristas, y que se llevará a cabo la persecución de otros grupos antifa en todo el mundo”.

Añadió que “los grupos afiliados a este movimiento se adhieren a ideologías revolucionarias anarquistas o marxistas, incluidos el antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo, utilizándolas para incitar y justificar ataques violentos a nivel nacional e internacional”.