▲ Organizaciones sociales llenaron ayer las calles de la capital venezolana en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro ante el acoso castrense de Estados Unidos. Foto Ap

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 32

Caracas. El canciller de Venezuela, Yván Gil, informó este jueves que su gobierno acudirá a las Organización de Naciones Unidas (ONU) para exigir acciones que detengan el intento de agresión militar por parte de Estados Unidos.

“Vamos a actuar ante Naciones Unidas para exigir que las cosas se llamen por su nombre y que sus órganos actúen en función de lo que sucede”, expresó el jefe de la diplomacia bolivariana durante el Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional, acto que se desarrolla en Caracas y que cuenta con invitados internacionales.

Gil resaltó la necesidad de evitar que se instale la idea de que hay una confrontación entre dos Estados que debe ser resuelta mediante el diálogo.

“El intento de agresión debe ser detenido conforme a la ley, con la aplicación del derecho, de asumir las responsabilidades que vienen al caso”, resaltó.

Asimismo, agregó que “la ley tendrá que actuar” en el caso de los asesinatos cometidos por fuerzas estadunidenses en el Caribe. Enfatizó que debe abrirse una investigación penal y “determinar quiénes son los responsables, tanto en la cadena de mando como en la ejecución de los ataques”.

El canciller criticó la narrativa que se ha inventado para justificar los ataques a lanchas en el mar y resaltó que estas acciones “están ocasionando amplias violaciones de derechos humanos y de los trabajadores del mar en nuestro Caribe”.