Silvia Chávez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 37

Cuautitlán, Méx., El sacerdote católico Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, reportado como desaparecido el 31 de octubre, fue hallado sin vida, envuelto en una bolsa y amarrado a un sillón, en un canal de aguas negras del municipio mexiquense de Nextlalpan, la madrugada del miércoles. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó lo anterior y dio a conocer que fueron detenidos dos implicados en el crimen del clérigo, a quienes se atribuyó además el delito de desaparición cometida por particulares. Con éste, suman cinco casos en dos meses de personas con boletín oficial de búsqueda descubiertas sin vida, las cuales residían en los municipios de Teoloyucan, Tepotzotlán, Atizapán de Zaragoza, Tultepec y Nicolás Romero. Mientras, en varias demarcaciones sigue la búsqueda de decenas de personas no localizadas en el estado, como Kimberly Moya González, de 16 años, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, desaparecida el 2 de octubre, y de Cristofer Gael Morales, de 13 años, ausente desde el 1º de noviembre cuando salió de su casa rumbo a un concurso de disfraces con motivo del Día de Muertos en el municipio de Hueypoxtla.