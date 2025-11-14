Juan G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 37

Guadalajara, Jal., En tres fosas del municipio de Zapopan han sido desenterrados 78 cadáveres segmentados en lo que va del año, según un recuento de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas; las excavaciones siguen bajo investigación. Blanca Trujillo, titular del organismo, informó además que el panteón de San Sebastianito, en Tlaquepaque, fue usado para inhumaciones clandestinas, como denunció el colectivo Guerreros Buscadores. Según el conteo que la funcionaria hizo ayer en la rueda de prensa semanal del gabinete de seguridad estatal, en la fosa encontrada en la colonia Arroyo Hondo, han hallado los restos de 15 personas, de las cuales ocho han sido preidentificadas. En otra excavación, una de las más recientes, en la comunidad de Plan de la Noria, se descubrieron dos cadáveres, uno de ellos preidentificado por sus familiares. En la fosa de Las Agujas, desde junio pasado se han exhumado 61 cuerpos segmentados y repartidos en cientos de bolsas. Ya hay 27 preidentificados. Trujillo explicó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses está por determinar la temporalidad de los restos humanos.