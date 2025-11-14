Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 36
La hija de una integrante del colectivo Hasta Encontrarte fue reportada como desaparecida en el municipio de Irapuato, Guanajuato., El protocolo Alba emitió una ficha de búsqueda para Marina Valeria Ibarra Ojeda, de 19 años.
Según el informe, el martes pasado la joven salió de su casa en la colonia Esfuerzo Obrero, de dicha ciudad. Vestía bermuda roja y sudadera gris. Tiene un tatuaje de cereza y otro de un pastel debajo de los ojos. Además, en la pantorrilla izquierda tiene tatuada a la Virgen de Guadalupe.
“Se teme por su integridad y que sea víctima de algún delito”, señala la ficha.
Mientras, una persona que se encontraba internada en un centro de rehabilitación de la colonia Tulipanes, en el municipio de Tonalá, Jalisco, y que había sido reportada como ausente, fue localizada semienterrada, informó la fiscalía estatal.
La policía local refirió que el individuo, cuya identidad se desconoce, fue internado en la estancia el 3 de noviembre; sin embargo sus familiares desconocían su paradero y avisaron a las autoridades. A partir del 11 de noviembre, personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas inspeccionó tres inmuebles: el centro antes mencionado, una sucursal del mismo y otro predio de la colonia Los Amiales de la misma localidad.
En este último sitio se localizó un cadáver semienterrado con las características de la persona desa-parecida, detalló la corporación. En los operativos fueron detenidos Julio Daniel N, José Jacob N y Francisco N, encargados del centro y posibles responsables de la desaparición y muerte del interno.