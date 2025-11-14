Carlos García y Javier Santos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 36

La hija de una integrante del colectivo Hasta Encontrarte fue reportada como desaparecida en el municipio de Irapuato, Guanajuato., El protocolo Alba emitió una ficha de búsqueda para Marina Valeria Ibarra Ojeda, de 19 años.

Según el informe, el martes pasado la joven salió de su casa en la colonia Esfuerzo Obrero, de dicha ciudad. Vestía bermuda roja y sudadera gris. Tiene un tatuaje de cereza y otro de un pastel debajo de los ojos. Además, en la pantorrilla izquierda tiene tatuada a la Virgen de Guadalupe.

“Se teme por su integridad y que sea víctima de algún delito”, señala la ficha.

Mientras, una persona que se encontraba internada en un centro de rehabilitación de la colonia Tulipanes, en el municipio de Tonalá, Jalisco, y que había sido reportada como ausente, fue localizada semienterrada, informó la fiscalía estatal.