Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 35

Veracruz, Ver., Habitantes del municipio de Tuxpan, en el norte del estado, bloquearon ayer el puente de esta demarcación, para exigir ser incluidos en los censos que realiza el gobierno federal a las personas afectadas por las inundaciones por las intensas lluvias de octubre reciente.

Los damnificados denunciaron que, a pesar de buscar que los integren en las listas de la Secretaría del Bienestar para recibir las ayudas, luego de perder sus casas y negocios, hasta el momento no han recibido respuesta.

Los colonos afectados pertenecen al mercado Héroes del 47, así como a las colonias Villa Rosita y Villa Mar, entre otras; dijeron que sus viviendas aún continúan entre el lodo y agua sucia.

“Venimos a pedir apoyo, (…) nunca fuimos censados, nadie nos hace caso, hemos ido a Bienestar, y también llamamos a los teléfonos que nos dicen, seguimos las indicaciones y no hay respuesta”, dijo una de las afectadas.