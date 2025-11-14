Arturo Sánchez Jiménez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 35

El gobierno federal ha destinado 7 mil 426 millones de pesos en apoyo a 104 mil familias afectadas por las lluvias e inundaciones del 8 al 10 de octubre en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, que dejaron 83 muertos y 16 desaparecidos, informó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Destacó que, a poco más de un mes del desastre, prácticamente todas las comunidades han recibido ayuda, lo cual –dijo– no habría sido posible si siguiera vigente el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

“Para todos aquellos que decían que no había Fonden, que no iba a haber apoyo, que el gobierno federal no estaba atendiendo (...), si existiera todavía el fideicomiso del Fonden aún no habría comenzado ningún apoyo, porque tardarían 48 días para poner en marcha todos los procedimientos”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal en su habitual rueda matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum explicó que este domingo concluirá la entrega del segundo apoyo a las familias damnificadas, que incluye recursos para limpieza, reparación de viviendas y sustitución de enseres domésticos. “A un mes y unos cuantos días, todas y todos los damnificados habrán recibido sus ayudas. El domingo se termina esta etapa y ya prácticamente todas las comunidades han regresado a su vida normal”, señaló.

“En diciembre comenzará la fase de reconstrucción”

La Presidenta adelantó que en diciembre comenzará la fase de reconstrucción, que abarcará la reubicación y rehabilitación de viviendas, caminos, sistemas de agua potable y drenaje, escuelas y centros de salud. También informó que continúan las labores de limpieza en algunas comunidades pequeñas de Veracruz e Hidalgo, donde apoyan brigadas de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.