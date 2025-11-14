Jorge Caballero

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 9

La virgen silenciosa, el nuevo largometraje del director Xavi Sala, verá la luz mañana cuando se realice su estreno a miles de kilómetros de distancia, en el Festival Black Nights de Tallinn, Estonia. La cinta narra la historia de Valeria quien vive atrapada bajo el control de su madre y la rutina de su trabajo en un juzgado de la Ciudad de México. Su vida cambia radicalmente al conocer a Tania, que la llevará a desafiar la autoridad materna y las injusticias que la rodean.

Antes de viajar al festival, el también guionista y productor de cine a quien se le recordará por su ópera prima El ombligo de Guie’dani (Xquipi’ Guie’dani, 2018), Xavi Sala platicó con esta redacción, narró el origen de su nuevo filme: La virgen silenciosa es una película en la que trabajó más de 10 años. “El tema del silencio, los límites, la impunidad y las relaciones con los padres me interesan desde mis primeros cortometrajes. Me inspiró mucho la reflexión del filósofo Unamumo: ‘A veces el silencio es la peor mentira’ y también indagué en el mito de la ‘madrecita santa’ mexicana. Para escribir el guion de la película, investigué durante mucho tiempo en juzgados tradicionales de la Ciudad de México y entrevisté a muchas mujeres que pasaban por situaciones similares a las de la protagonista. Por supuesto, también me sirvió de inspiración mi propia madre. No hice esta película solo: las voces femeninas fueron fundamentales en cada etapa creativa. Creo firmemente en el poder del cine para generar empatía y comprensión más allá de nuestras propias experiencias. Me parece importante no dejar de acercarnos a tratar de entender a los otros y a través de los otros a nosotros mismos”.

Madres posesivas y controladoras

Xavi Sala refirió el desdoblamiento de la historia en su mente: “La trama de la película la fui desarrollando en paralelo a mi investigación. Me impactaron varias de las entrevistas que hice y las visitas a los juzgados del Reclusorio Oriente de la CDMX. La realidad supera a la ficción y tuve que cuidar mucho la verosimilitud. El cine nos permite explorar la humanidad desde múltiples ángulos, y considero que mi responsabilidad era representar estas historias con respeto, sensibilidad y autenticidad”.

A la pregunta de que hay muchas Valerias en el mundo, hijas de madres posesivas y controladoras, como en La virgen silenciosa, respondió: “Sí, es cierto. Las relaciones edípicas negativas (amor hacía el progenitor del mismo sexo así como rivalidad y rechazo hacia el progenitor del sexo opuesto) se dan en muchas partes del mundo, no sólo en México. Lo que trata la película es universal y creo que por eso ha despertado el interés de los grandes festivales internacionales, entre ellos el Black Nights de Tallinn, Estonia, donde se estrenará mundialmente. Pero me parece importante decir que los personajes de esta cinta son individuos con sus propias particularidades y no pretenden representar a ningún colectivo o grupo en general”.