Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 8

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa dirigida a la Cámara de Diputados, para proteger los derechos de autor de actores de doblaje y locutores, cuyas voces han sido modificadas con inteligencia artificial y difundidas en redes sociales sin suconsentimiento.

En conferencia de prensa, explicaron que durante la pandemia muchas de sus voces fueron clonadas mediante software, incluso algunas de actores que tenían contratos de exclusividad con determinadas marcas, lo que les provocó problemas legales.

Uno de los casos más mediáticos fue el del fallecido actor de doblaje Pepe Lavat, narrador de Dragon Ball, cuya voz fue clonada en un video que difundió el Instituto Nacional Electoral (INE), que tras la controversia por derechos de autor tuvo que retirar de sus redes sociales.

El paquete de reformas a las leyes federales de trabajo; de derechos de autor; en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; y de cinematografía, prohíbe la reproducción, replicación e imitación de características físicas y sicológicas, como el rostro y la voz, de actores y músicos, por medio de herramientas digitales como software de inteligencia artificial, sin su autorización expresa.

Considera a los actores de doblaje y/o locutores como autores de obras audiovisuales, sujetos a protección jurídica; y cuyos nombres deberán exponerse dentro de la exposición de cualquier obra cinematográfica, material audiovisual, fonograma o videograma.