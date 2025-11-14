Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 7

Antes de que existieran bocinas portátiles o playlists digitales, el organillo marcaba el ritmo de la vida urbana. Su sonido melancólico, profundo y reconocible acompañó serenatas, ferias y celebraciones populares, evocando las emociones de una nación que se reconstruía y redefinía su identidad en las primeras décadas del siglo XX.

El centenario oficio ahora se recuerda y su herencia vuelve a resonar en Odisea México, experiencia inmersiva en Plaza Carso, “donde un organillo auténtico recibe a los visitantes en la sala Coyoacán, un espacio dedicado a la esencia cultural y artística del emblemático barrio. Ahí, los asistentes pueden escuchar su sonido en manos de un organillero, observar su delicado mecanismo y, si lo desean, girar la manivela para experimentar cómo se genera su peculiar música”.

En el mes del aniversario de la Revolución Mexicana, es necesario recordar que la historia del país también se escribe con sonidos y uno de los más entrañables es el organillo, un instrumento que, durante más de un siglo ha sido parte del paisaje sonoro del México.