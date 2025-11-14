Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 30

Santiago. Al menos 173 vuelos cancelados y más de 20 mil pasajeros afectados es el saldo parcial de una huelga de pilotos de Latam Airlines iniciada la medianoche del martes y que parece no tener atisbo de solución.

Los huelguistas son casi 500 y más de la mitad hacen vuelos para la compañía chilena, que tiene filiales operativas en Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador y Colombia. El paro afecta principalmente rutas nacionales, pero también vuelos internacionales.

“Resulta inexplicable que la directiva de la compañía nos haya llevado a una huelga que siempre consideramos evitable si se comparan las ganancias obtenidas por la empresa y la moderación de las demandas laborales", dijo el presidente del Sindicato de Pilotos (SPL), Mario Troncoso.

“La compañía nunca nos mostró las cifras sobre las que construyó su propuesta económica y se negó a honrar su compromiso de devolvernos las condiciones que rebajamos temporalmente en 2020; comenzó hace semanas a traspasar vuelos a filiales, en un acto que consideramos remplazo de trabajadores en huelga, y ahora se niega seguir conversando”, acusó.