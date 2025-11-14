Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 30
Santiago. Al menos 173 vuelos cancelados y más de 20 mil pasajeros afectados es el saldo parcial de una huelga de pilotos de Latam Airlines iniciada la medianoche del martes y que parece no tener atisbo de solución.
Los huelguistas son casi 500 y más de la mitad hacen vuelos para la compañía chilena, que tiene filiales operativas en Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador y Colombia. El paro afecta principalmente rutas nacionales, pero también vuelos internacionales.
“Resulta inexplicable que la directiva de la compañía nos haya llevado a una huelga que siempre consideramos evitable si se comparan las ganancias obtenidas por la empresa y la moderación de las demandas laborales", dijo el presidente del Sindicato de Pilotos (SPL), Mario Troncoso.
“La compañía nunca nos mostró las cifras sobre las que construyó su propuesta económica y se negó a honrar su compromiso de devolvernos las condiciones que rebajamos temporalmente en 2020; comenzó hace semanas a traspasar vuelos a filiales, en un acto que consideramos remplazo de trabajadores en huelga, y ahora se niega seguir conversando”, acusó.
Latam “ha hecho lo posible para que el inicio de la huelga no coincida con el reporte de utilidades del tercer trimestre de este año, de modo tal de no tener que explicar a la ciudadanía una situación de conflicto con sus trabajadores al mismo tiempo que reporta las utilidades más altas de su historia”, agregó.
Los huelguistas demandan que se les reintegren las condiciones de trabajo que tenían antes de la pandemia de covid-19, cuando accedieron a una importante rebaja salarial para viabilizar la sobrevivencia de la aerolínea, duramente golpeada por la cuasiparálisis global de las operaciones aéreas. (Más información en https://t.ly/I4Bde).