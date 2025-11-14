Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 28

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó que la inteligencia artificial (IA) representa un eje fundamental para el desarrollo económico de México, con oportunidades para un “salto cualitativo” en la competitividad del país, siempre que se impulse una política pública nacional que democratice su acceso.

Durante su participación en un foro sobre IA, Ebrard destacó la posición de México en el Índice de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, donde ocupa el lugar 17, por debajo de China y Estados Unidos. “Si estamos preparados podemos competir y participar y potenciar esa complejidad”, señaló el funcionario, al enfatizar que la IA no es un riesgo de pérdida de empleos, sino un instrumento para el avance.

Al término del encuentro respondió a los señalamientos del sector privado sobre que la inversión está deprimida, el funcionario declaró: “Ay, mano, te diría yo que lo que acabas de ver, tienes a Nvidia, la segunda del mundo aquí. Si no hubiera confianza en México no estaría ahí. Gracias”.