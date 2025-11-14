Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 28
Frente a un entorno global marcado por la transformación tecnológica, la transición demográfica y la volatilidad geopolítica, es importante que México siga fortaleciendo la resiliencia del sistema de pensiones, además de diversificar las inversiones y aprovechar la innovación para mejorar los rendimientos y la seguridad del ahorro de los trabajadores, coincidieron especialistas.
Durante el segundo y último día del Encuentro Amafore 2025, los expertos también discutieron los retos y oportunidades del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al tiempo que enfatizaron la interdependencia de infraestructuras colectivas y la IA como motores de resiliencia financiera.
En la conferencia magistral “Nuestros sistemas de infraestructura: cuidado, agencia y resiliencia”, Deb Chachra describió las redes –agua, transporte, electricidad– como bienes públicos que amplían la “libertad de acción”. Enfatizó en que el acceso a la energía, disparado desde la Revolución Industrial, ha generado desigualdades y cambio climático, pero las renovables ofrecen un rediseño sostenible y justo, enfocado en el cuidado mutuo.
En el panel Geopolítica y perspectivas económicas, moderado por Héctor Santana, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se alertó sobre inflación por tensiones geopolíticas, recomendando diversificación y destacando el potencial productivo de la IA para contrarrestarla.
En el panel Comerciando en un mundo incierto, con Craig Mygatt (Macquarie), Louis Paul (MIRA) y Simon Hanna (Fibra Macquarie) se resaltó la resiliencia del consumidor estadunidense y la industria mexicana. En el norte, el mercado inmobiliario mantiene ocupaciones de 97 por ciento, con alzas en rentas y retención de inquilinos pese al menor crecimiento. Se impulsan desarrollos industriales en CDMX, Juárez, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, impulsados por nearshoring, friendshoring y centros de datos.
Brendan Dillon, socio, director de Formación de Capital y director de Crédito y Mercados de Capital en Veritas Capital, en el panel Invirtiendo en la intersección de la tecnología y el gobierno, identificó tres tendencias: un mundo en conflicto con gasto en defensa; envejecimiento poblacional que presiona salud y finanzas; y transformación digital por IA, con riesgos cibernéticos, pero oportunidades en eficiencia y datos.
Mercado de reportos
El mercado de reportos, pilar del financiamiento a corto plazo, vive una transformación impulsada por la tecnología y reformas regulatorias, coincidieron Gerardo García, director de Operaciones de banca central en el Banco de México; Roberto González, director de Trading en BlackRock, y Salvador Covarrubias, responsable de FX en Banco Santander.