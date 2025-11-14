Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 28

Frente a un entorno global marcado por la transformación tecnológica, la transición demográfica y la volatilidad geopolítica, es importante que México siga fortaleciendo la resiliencia del sistema de pensiones, además de diversificar las inversiones y aprovechar la innovación para mejorar los rendimientos y la seguridad del ahorro de los trabajadores, coincidieron especialistas.

Durante el segundo y último día del Encuentro Amafore 2025, los expertos también discutieron los retos y oportunidades del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al tiempo que enfatizaron la interdependencia de infraestructuras colectivas y la IA como motores de resiliencia financiera.

En la conferencia magistral “Nuestros sistemas de infraestructura: cuidado, agencia y resiliencia”, Deb Chachra describió las redes –agua, transporte, electricidad– como bienes públicos que amplían la “libertad de acción”. Enfatizó en que el acceso a la energía, disparado desde la Revolución Industrial, ha generado desigualdades y cambio climático, pero las renovables ofrecen un rediseño sostenible y justo, enfocado en el cuidado mutuo.

En el panel Geopolítica y perspectivas económicas, moderado por Héctor Santana, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se alertó sobre inflación por tensiones geopolíticas, recomendando diversificación y destacando el potencial productivo de la IA para contrarrestarla.