Ante retos globales, México debe fortalecer su sistema de pensiones
Ante retos globales, México debe fortalecer su sistema de pensiones
 
Periódico La Jornada
Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 28

Frente a un entorno global marcado por la transformación tecnológica, la transición demográfica y la volatilidad geopolítica, es importante que México siga fortaleciendo la resiliencia del sistema de pensiones, además de diversificar las inversiones y aprovechar la innovación para mejorar los rendimientos y la seguridad del ahorro de los trabajadores, coincidieron especialistas.

Durante el segundo y último día del Encuentro Amafore 2025, los expertos también discutieron los retos y oportunidades del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al tiempo que enfatizaron la interdependencia de infraestructuras colectivas y la IA como motores de resiliencia financiera.

En la conferencia magistral “Nuestros sistemas de infraestructura: cuidado, agencia y resiliencia”, Deb Chachra describió las redes –agua, transporte, electricidad– como bienes públicos que amplían la “libertad de acción”. Enfatizó en que el acceso a la energía, disparado desde la Revolución Industrial, ha generado desigualdades y cambio climático, pero las renovables ofrecen un rediseño sostenible y justo, enfocado en el cuidado mutuo.

En el panel Geopolítica y perspectivas económicas, moderado por Héctor Santana, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se alertó sobre inflación por tensiones geopolíticas, recomendando diversificación y destacando el potencial productivo de la IA para contrarrestarla.

En el panel Comerciando en un mundo incierto, con Craig Mygatt (Macquarie), Louis Paul (MIRA) y Simon Hanna (Fibra Macquarie) se resaltó la resiliencia del consumidor estadunidense y la industria mexicana. En el norte, el mercado inmobiliario mantiene ocupaciones de 97 por ciento, con alzas en rentas y retención de inquilinos pese al menor crecimiento. Se impulsan desarrollos industriales en CDMX, Juárez, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, impulsados por nearshoring, friendshoring y centros de datos.

Brendan Dillon, socio, director de Formación de Capital y director de Crédito y Mercados de Capital en Veritas Capital, en el panel Invirtiendo en la intersección de la tecnología y el gobierno, identificó tres tendencias: un mundo en conflicto con gasto en defensa; envejecimiento poblacional que presiona salud y finanzas; y transformación digital por IA, con riesgos cibernéticos, pero oportunidades en eficiencia y datos.

Mercado de reportos

El mercado de reportos, pilar del financiamiento a corto plazo, vive una transformación impulsada por la tecnología y reformas regulatorias, coincidieron Gerardo García, director de Operaciones de banca central en el Banco de México; Roberto González, director de Trading en BlackRock, y Salvador Covarrubias, responsable de FX en Banco Santander.

