ecientemente, el presidente de China, Xi Jinping, viajó a Gyeongju, República de Corea, para asistir a la trigésimo segunda reunión informal de líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde dio su discurso. En un momento caracterizado por la falta de dinámica del crecimiento económico mundial y la situación internacional compleja y cambiante, el importante discurso del presidente Xi Jinping inyecta la energía china sobre cómo la región Asia-Pacífico puede fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa y enfrentar los desafíos juntos. Hoy, me gustaría presentar la propuesta china en esta reunión de la APEC a través de tres palabras claves.

Innovación. El presidente Xi propuso aprovechar a plenitud las nuevas tecnologías para empoderarnos y propulsarnos, captar las oportunidades del desarrollo digital, inteligente y verde, así como actuar más aceleradamente para nutrir y promover fuerzas productivas de nueva calidad. En 2024, la inversión en I+D de toda la sociedad china superó los 3.6 billones de yuanes (aproximadamente 500 mil millones de dólares), marcando un aumento de 48 por ciento respecto a 2020; la intensidad de la inversión en I+D alcanzó 2.68 por ciento, superando el promedio de los países de la Unión Europea; 524 empresas de la parte continental de China ingresaron al top 2000 mundial en inversión industrial en I+D. Gracias a su escala de mercado enorme, su sistema industrial completo y su alta capacidad de transformación comercial, China ofrece un escenario amplio y dinámico para el avance tecnológico en la región Asia-Pacífico.

Verde. El presidente Xi enfatizó el menester de tener presentes nuestras responsabilidades ante las futuras generaciones, aumentar la sinergia entre las estrategias del desarrollo verde de todas las economías, promover el flujo libre de las tecnologías y productos verdes de calidad, acelerar la transición verde y baja en carbono, y enfrentar proactivamente el cambio climático. En Tailandia, los vehículos eléctricos fabricados por empresas chinas circulan por todos los lados; en Chile, los autobuses de nueva energía producidos en China se han convertido en un paisaje destacado; en Australia, los vehículos chinos brillan en la exposición internacional de automóviles eléctricos. China ha construido el mayor sistema de energías renovables del mundo y la cadena industrial de energía nueva más completa, y sus nuevas áreas verdes representan una cuarta parte del total mundial. Los avances de China pueden sentar una base sólida para construir una región Asia-Pacífico baja en carbono y sostenible.