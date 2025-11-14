▲ Un manifestante en Washington sostiene un cartel que dice: “Estudiantes, pregunten a su profesor sobre el fascismo" tras finalizar el cierre del gobierno. Foto Ap

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 27

Washington. El gobierno federal de Estados Unidos volvió a la actividad ayer, después de 43 días de paralización en lo que constituyó el cierre más largo en la historia de ese país, periodo durante el cual se redujo el tráfico aéreo, se recortó la asistencia alimentaria a las personas de bajos ingresos y se obligó a más de un millón de trabajadores a no cobrar durante más de un mes.

En el primer día de la apertura se atenuaron las cancelaciones de los vuelos. El Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA) anunciaron que el recorte de operaciones será de 6 por ciento, en lugar de 10 por cien para el viernes, como se tenía previsto, antes de que se reabriera el gobierno, ello debido a la lenta reincorporación de los controladores aéreos.

Además, 42 millones de estadunidenses podrán volver a recibir los subsidios para pagar su comida en las 24 horas siguientes a la reapertura del gobierno, dijo un portavoz del Departamento de Agricultura.

Unos 670 mil funcionarios volvieron a sus puestos y aquellos que trabajaron sin sueldo durante el cierre comenzarán a recibir sus salarios atrasados el sábado y todos los pagos se completarán el miércoles, dijo la Casa Blanca, pese a que el gobierno de Donald Trump ha amenazado con retener el pago de algunos. Las agencias que recortaron a empleados durante el cierre deben revertir los despidos en un plazo de cinco días, indicó la oficina de la fuerza de trabajo federal.