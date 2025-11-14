▲ Personal de la la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación colocó sellos en el casino Skampa, en Ensenada. Foto Édgar Lima / La Jornada Baja California

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 26

Luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos restringió el acceso al sistema financiero estadunidense a 10 establecimientos de juego ubicados en México por presuntamente ser usados para lavar dinero del cártel de Sinaloa, fueron suspendidos los centros de apuestas Midas localizados en Los Mochis, Guamúchil y Mazatlán, Sinaloa, así como el de Rosarito, Baja California, y el de Agua Prieta, Sonora; también fueron clausurados el Mirage, en Culiacán; dos casinos Skampa, uno en Villahermosa, Tabasco, y otro en Ensenada, Baja California; además del Emine, en San Luis Río Colorado y el Palermo, en Nogales, Sonora.

Inspectores adscritos a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (SG) colocaron los sellos de suspensión en los establecimientos.

Trabajadores del casino Palermo, de Nogales, aseguraron que personal administrativo les ordenó desalojar el edificio sin previo aviso, ni información sobre su situación laboral y pusieron las hojas membretadas con el logotipo de la SG en los accesos.

Explicaron que, tras ser sacados de sus áreas de trabajo, no recibieron instrucciones sobre el procedimiento a seguir ni se les garantizó el pago correspondiente al día. Minutos después, agentes de la policía municipal llegaron para supervisar que prevaleciera el orden.

La tarde de ayer, 18 empleados se presentaron afuera del lugar para exigir a los gerentes y propietarios una explicación o actualización de su situación laboral, pero no recibieron respuesta; señalaron que la sorpresa alcanzó también a los clientes habituales, quienes llegaron sin saber que la casa de apuestas había sido cerrada.

El casino Skampa de Ensenada ya había sido clausurado previamente en mayo de 2023 por la Recaudación de Rentas del estado, debido a un supuesto incumplimiento de obligaciones fiscales. En esa ocasión, los representantes del sitio calificaron la acción como “arbitraria y abusiva”, argumentando que se encontraban al corriente en sus pagos.