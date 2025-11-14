De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. a47

El América está a un paso de disputar su séptima final en la historia de la Liga Mx Femenil al tomar una ventaja de 2-0 sobre su acérrimo rival Chivas, en el estadio Akron, Jalisco, en el duelo de ida de las semifinales del Apertura 2025.

Desde que llegó al banquillo de las Águilas, Ángel Villacampa, ha llevado al equipo en cinco ocasiones a un duelo decisivo por el título; sin embargo, sólo se ha coronado en el torneo Clausura 2023. Ahora, el plantel de Coapa junto con el estratega español pelean por conseguir otro campeonato para cambiar esas estadísticas después de haber culminado en el tercer escalón de la fase regular del certamen.

El potencial ofensivo de las visitantes quedó demostrado apenas en los primeros dos minutos del encuentro. Scarlett Camberos recibió un pase dentro del área para definir a quemarropa y abrir el marcador con el gol tempranero.

Las americanistas aumentaron la cuenta al minuto 57 cuando Kimberly Rodríguez rescató el esférico desde el centro del área tras un tiro de esquina para sacudir las redes frente a la arquera Celeste Espino. Chivas buscará el domingo en la casa del América revertir el marcador de la serie para retornar a una final después de tres años.