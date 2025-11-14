Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. a12

Turín. Carlos Alcaraz se aseguró el número uno del mundo de fin de año y el primer puesto del Grupo Jimmy Connors al vencer ayer a Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1 en las Finales ATP, resultado que también envió a Álex de Miñaur a semifinales tras su victoria sobre Taylor Fritz.

El español se deshizo de dos italianos de un solo golpe, eliminando a Musetti del torneo de final de temporada y echando por tierra las esperanzas de Jannik Sinner de recuperar el primer puesto de la clasificación pese a una actuación nada estelar en su tercera victoria de tres en la fase de grupos.

Alcaraz, quien terminó el año en el primer puesto en 2022, ha realizado la mejor temporada de su carrera, alcanzando la final de tres Grand Slams, ganando el Abierto de Francia y el de Estados Unidos y perdiendo el partido decisivo de Wimbledon, enfrentándose a Sinner en las tres ocasiones. El jugador de 22 años, quien logró ocho títulos en total esta temporada, sigue en camino de ganar su primera Final ATP después de superar una valiente actuación de Musetti, en la que Alcaraz rompió con 5-4 arriba en el primer set antes de imponerse cómodamente en el segundo.