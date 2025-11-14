Deportes
Mbappé y Les Bleus ya están en el Mundial
Foto
Foto Afp
Periódico La Jornada
Viernes 14 de noviembre de 2025, p. a11

Francia, con un doblete de Kylian Mbappé, aseguró su boleto al Mundial 2026, tras imponerse 4-0 a Ucrania. Será la octava participación consecutiva en el torneo para Les Bleus, al coronarse en Francia 1998 y Rusia 2018. Antes del partido, el Parque de los Príncipes fue escenario de un homenaje a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en Saint-Denis y París, que causaron 132 muertos y 350 heridos. En tanto, Portugal tuvo una noche aciaga al perder 2-0 ante Irlanda, partido en el que su estrella Cristiano Ronaldo fue expulsado por un codazo. Para validar su clasificación, los lusos jugarán sin su capitán contra Armenia el domingo.

