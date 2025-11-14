Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. a11

Francia, con un doblete de Kylian Mbappé, aseguró su boleto al Mundial 2026, tras imponerse 4-0 a Ucrania. Será la octava participación consecutiva en el torneo para Les Bleus, al coronarse en Francia 1998 y Rusia 2018. Antes del partido, el Parque de los Príncipes fue escenario de un homenaje a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en Saint-Denis y París, que causaron 132 muertos y 350 heridos. En tanto, Portugal tuvo una noche aciaga al perder 2-0 ante Irlanda, partido en el que su estrella Cristiano Ronaldo fue expulsado por un codazo. Para validar su clasificación, los lusos jugarán sin su capitán contra Armenia el domingo.