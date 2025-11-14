Erendira Palma Hernández

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. a11

Rumbo a la última Fecha FIFA del año y sin Guillermo Ochoa en el radar, el entrenador Marco Antonio Ruiz, quien guió a Luis Ángel Malagón en selecciones menores, consideró que el actual arquero americanista se encuentra en el momento perfecto para asegurar la titularidad en el Mundial 2026.

“Es el que tiene mejor presente y mayor regularidad; al final, como la vida, el futbol es de momentos”, dijo Chima Ruiz, quien dio al americanista su oportunidad para debutar en selecciones menores.

Los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 fueron clave para cambiar la carrera de Malagón. El arquero se había formado en las fuerzas básicas de Morelia y aunque había llamado la atención de la dirección de selección juveniles no fue convocado al Mundial Sub-20 de 2017 y tampoco para el Torneo Esperanzas de Toulon de 2018.

Sin embargo, Chima Ruiz, quien estaba al frente de esa catego-ría en el Tricolor, apostó por Malagón para custodiar el arco en Barranqui-lla 2018. Aunque la actuación del representativo nacional no fue destaca-da en ese certamen, el torneo fue una vitrina para impulsar la carrera del ahora arquero de la Águilas.

“Vimos en Malagón siempre una opción importante. Él no alcanzó a ir al Mundial (Sub-20), veníamos de ser subcampeones en Toulon y ahí es donde se abre la posibilidad de ir a Centroamericanos. Ya lo teníamos en el mapa, le tocó jugar y a partir de ahí ha hecho una buena carrera, le ha alcanzado para ser seleccionado mayor y hasta puede ser titular (en la Copa 2026).”