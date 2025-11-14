Fabiola Palapa Quijas

Viernes 14 de noviembre de 2025

El tráfico de bienes culturales es una actividad de bajo riesgo y alta rentabilidad para la delincuencia organizada. Desde obras de arte a artefactos históricos robados, afecta a todos los países como origen, tránsito o destino de dichas piezas, de acuerdo con la Interpol.

La instructora en Interpol en temas de investigación policial, Dania Reyes, quien participó en el Foro del Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, indicó que “en la década reciente se incrementó el tráfico de bienes culturales de los países, generado en ocasiones, no sólo por la delincuencia organizada, sino también por los conflictos armados de mucho interés para los terroristas que utilizan ese modus operandi para allegarse recursos”.

Con experiencia en la cooperación policial internacional y análisis estratégico en materia de seguridad y procuración de justicia, Reyes se refirió al papel que realiza la Oficina Central Nacional Interpol México en la recuperación de los bienes culturales.

“Es muy importante para la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, cómo se le conoce, poner a todas las policías en conjunto en una red de especialización para abordar y combatir el tráfico del patrimonio cultural de los países.”

De acuerdo con la especialista, la base de datos de Interpol es una de las herramientas fundamentales en el combate al tráfico ilícito, ya que se puede consultar y agregar información si se presenta una nueva notificación de robo o saqueo; además, cuentan con otras bases relacionadas con temas de ADN, pasaportes, documentos robados o extraviados.