▲ La meta es que el museo virtual cierre cuando todos los objetos arqueológicos sean restituidos a sus comunidades. Aquí, bienes repatriados de Suiza y Nueva Zelanda a Colombia en 2024. Foto tomadas de la cuenta de X de la cancillería colombiana

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 3

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por sus siglas en inglés), que estableció el 14 de noviembre como el Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, busca concientizar a la ciudadanía sobre el alcance del robo del patrimonio y sus consecuencias, mediante su Museo Virtual de Objetos Culturales Robados.

El sitio: museum.unesco.org, que se presentó en Mondiacult 2025, incluye alrededor de 250 objetos de 46 países que representan todas las tradiciones del mundo.

El museo propone una experiencia inmersiva en la que el visitante recorra desde cualquier parte del mundo salas digitales que albergan reproducciones en tercera dimensión de obras y artefactos sustraídos de recintos, templos y yacimientos arqueológicos. A través de estas reconstrucciones, el proyecto busca restituir simbólicamente la memoria de los bienes perdidos y generar conciencia sobre el impacto del saqueo cultural en las comunidades de origen.

Entre los objetos expuestos se encuentran una máscara de rituales de Zambia, un colgante de Palmira y un cuadro del pintor sueco Anders Zorn, así como un cuadro de bailarinas y otro de la Virgen Inmaculada, entre otros elementos saqueados.