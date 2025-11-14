Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 40

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró un sendero seguro en el andador contiguo a uno de los estacionamientos anexos al Palacio de los Deportes, en un tramo de poco más de cien metros sobre Viaducto Río de la Piedad, entre Añil y Educadores Físicos, con una galería abierta dedicada al derecho de los jóvenes a la ciudad y la cultura mediante fotos en gran formato de diferentes épocas, la más antigua de 1955, que capturan el vínculo entre la juventud y la música.

En ese espacio se instaló un monumento conmemorativo dedicado a Esmeralda y Sofía, jóvenes que fallecieron la noche del 10 de noviembre de 2022 al caer a una alcantarilla cuando se dirigían a un concierto.

El espacio, al bajar las escaleras de acceso a la estación Velódromo del Metro, era un sitio inseguro, estrecho y sin iluminación, lo que contribuyó, junto con el robo de la tapa de la alcantarilla, al lamentable incidente y se intervino para instalar el monumento en cumplimiento a la recomendación 09/2024 que emitió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a partir de un expediente que inició de oficio por este caso.