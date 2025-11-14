Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 40
El Gobierno de la Ciudad de México inauguró un sendero seguro en el andador contiguo a uno de los estacionamientos anexos al Palacio de los Deportes, en un tramo de poco más de cien metros sobre Viaducto Río de la Piedad, entre Añil y Educadores Físicos, con una galería abierta dedicada al derecho de los jóvenes a la ciudad y la cultura mediante fotos en gran formato de diferentes épocas, la más antigua de 1955, que capturan el vínculo entre la juventud y la música.
En ese espacio se instaló un monumento conmemorativo dedicado a Esmeralda y Sofía, jóvenes que fallecieron la noche del 10 de noviembre de 2022 al caer a una alcantarilla cuando se dirigían a un concierto.
El espacio, al bajar las escaleras de acceso a la estación Velódromo del Metro, era un sitio inseguro, estrecho y sin iluminación, lo que contribuyó, junto con el robo de la tapa de la alcantarilla, al lamentable incidente y se intervino para instalar el monumento en cumplimiento a la recomendación 09/2024 que emitió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a partir de un expediente que inició de oficio por este caso.
Ayer, durante la inauguración del memorial Sofi y Esme, donde ocurrió la tragedia, Elvira Canchola Montoya, madre de Sofi y Esme, dijo que las empresas que operan los centros de espectáculos deben ser corresponsables con el gobierno de la ciudad en generar entornos seguros en los alrededores de sus recintos para quienes asisten a sus eventos, y a ese fin dijo que orientará la lucha que inició hace tres años para exigir justicia para sus hijas.