▲ La diputadas Diana Sánchez Barrios y María del Rosario Morales Ramos, de Morena, y el diputado Ernesto Villarreal, del Partido del Trabajo, junto con trabajadores del Congreso hacen fila para degustar las diferentes combinaciones de la “bebida de los dioses”. Foto Congreso CDMX

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 40

Con la finalidad de impulsar la iniciativa que pretende declarar el primer domingo de febrero como el “día del pulque” en la Ciudad de México, la sede del Congreso capitalino se transformó ayer en una pulquería palaciega que proporcionó la llamada “bebida de los dioses” a legisladores, colaboradores y trabajadores del recinto.

La propuesta, presentada por el diputado Ernesto Villarreal, del Partido del Trabajo, busca proteger la figura del tlachiquero, recolector del aguamiel que posteriormente se fermenta para la producción del neutle, y revindicar como bebida de identidad nacional.