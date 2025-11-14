Capital
Ver día anteriorViernes 14 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/14. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Capital/Con prueba, diputados proponen crear el “día del pulque”/
A nterior
S iguiente
 
Con prueba, diputados proponen crear el “día del pulque”
Foto
▲ La diputadas Diana Sánchez Barrios y María del Rosario Morales Ramos, de Morena, y el diputado Ernesto Villarreal, del Partido del Trabajo, junto con trabajadores del Congreso hacen fila para degustar las diferentes combinaciones de la “bebida de los dioses”.Foto Congreso CDMX
Periódico La Jornada
Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 40

Con la finalidad de impulsar la iniciativa que pretende declarar el primer domingo de febrero como el “día del pulque” en la Ciudad de México, la sede del Congreso capitalino se transformó ayer en una pulquería palaciega que proporcionó la llamada “bebida de los dioses” a legisladores, colaboradores y trabajadores del recinto.

La propuesta, presentada por el diputado Ernesto Villarreal, del Partido del Trabajo, busca proteger la figura del tlachiquero, recolector del aguamiel que posteriormente se fermenta para la producción del neutle, y revindicar como bebida de identidad nacional.

La fecha que se considera armoniza con la celebración de Ometochtli, deidad asociada al pulque.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto