Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 40

Representantes de la Casa de las Mercedes presentaron la documentación que acredita su programa de protección civil hasta 2028, por lo que podrán continuar operaciones tras el retiro de los sellos de clausura. En tanto, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) continúa con los trabajos periciales sobre las personas que se encontraban en dicha casa hogar, pero hasta el momento no ha identificado otras agresiones cometidas.

De acuerdo con fuentes ministeriales, los análisis realizados no han logrado la detección de otras víctimas como parte de las dos carpetas abiertas por presunta trata de personas en su modalidad de explotación infantil y por violación.

Contaron que han hallado inconsistencias en las declaraciones de la víctima que denunció que fue agredida sexualmente y por el tema de la presunta trata de personas; sin embargo, al tratarse de delitos que se persiguen de oficio, las diligencias continúan.

Además, la fiscalía capitalina retiró los sellos que fueron colocados en su momento en la Casa de las Mercedes, según la información consultada.

Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han notificado sobre el posible regreso de las personas rescatadas a la casa hogar ubicada en la calle Miguel E. Schultz, colonia San Rafael.