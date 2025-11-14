Rocío González Alvarado

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 39

El Gobierno de la Ciudad de México otorgará un subsidio a las personas que ante el alto costo no puedan pagar una vivienda en renta y estén en riesgo de ser expulsados.

Durante la entrega de viviendas a grupos indígenas en las calles San Jerónimo e Isabel La Católica, en la alcaldía Cuauhtémoc, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que a partir del próximo año se echará a andar este nuevo programa destinado a apoyar a entre 20 mil y 40 mil familias que en la actualidad están sufriendo porque no pueden pagar la renta.

Comentó que ya existe un subsidio a la vivienda, pero sólo se da a quienes enfrentan algún tipo de emergencia. “Lo que queremos es bajar la tensión de las rentas en la ciudad”, expresó.

En entrevista posterior, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, explicó que esta ayuda económica es de entre 2 mil y 4 mil pesos al mes, y se otorgará a familias que han sufrido algún despojo o cuyas viviendas tienen algún tipo de riesgo, ya sea por daño estructural, afectaciones por lluvias, explosión o incendio.

Detalló que este año se otorgaron 2 mil 708 apoyos para renta, y es muy probable que este programa sea la base para el nuevo proyecto que busca proteger a las familias y evitar que pierdan el lugar donde han habitado toda su vida.