De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 39

En octubre la Ciudad de México se consolidó como la entidad federativa con el mayor número de personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al alcanzar un total de 3 millones 664 mil 472 trabajadores asegurados, seguida por los estados de Jalisco y Nuevo León, con 2 millones 63 mil 981 y 2 millones 25 mil 637 afiliados, respectivamente.

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo destacó que, de la totalidad de empleos formales registrados en la capital del país, 85.66 por ciento corresponden a trabajadores permanentes y 14.33 por ciento a trabajadores eventuales, de los cuales 57 por ciento son hombres y 43 por ciento mujeres.

Señaló que la capital del país fue la entidad con el mayor aumento de empleo formal el mes pasado, con 116 mil 54 nuevos puestos de trabajo, lo que equivale a un crecimiento de 3.16 por ciento respecto de septiembre, seguido del estado de México, con 27 mil 602 nuevos empleos generados en este periodo.

Los sectores económicos con el mayor número de personas trabajadoras afiliadas al IMSS en la Ciudad de México fueron: servicios para empresas, personas y el hogar, con un millón 538 mil 144; comercio, con 834 mil 894, y las industrias de transformación, 366 mil 58.