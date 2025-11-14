▲ Las principales vialidades de la capital se ven rebasadas no solo por la alta afluencia de automovilistas en horas pico, sino por obras, percances y unidades de carga que entorpecen el tránsito. Foto Roberto García Ortiz

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 38

Los cierres a la circulación por manifestaciones y pipas, camiones de basura o de la Comisión Federal de Electricidad estacionados en vía pública, e incluso vehículos pesados que quedan atorados en los bajopuentes, sumados a obras viales, desquician diariamente la movilidad en las principales arterias de la ciudad, donde en las llamadas horas pico los automovilistas avanzan apenas a cinco kilómetros por hora, según datos de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad.

En el mejor de los casos, agregó, los autos pueden llegar a 15 kilómetros por hora en avenidas de mayor saturación como Eje Central, Constituyentes, Viaducto y Periférico.

De acuerdo con el registro de vehículos de motor en circulación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la capital circulan 5 millones 569 mil 817 vehículos, que en los horarios de mayor afluencia avanzan unos 30 metros antes de volver a quedar varados, como se constató en un recorrido.

El informe anual de TomTom Traffic Index –empresa holandesa especializada en tecnologías de geolocalización– ubica a la capital mexicana en el lugar 17 a nivel mundial entre las ciudades con mayor tránsito vehicular, y en el primer sitio en congestión vial, lo que se traduce en que los capitalinos pierdan en promedio 152 horas al año en el tráfico.

En arterias como calzada de Tlalpan, en su cruce con Viaducto Río de la Piedad, automovilistas avanzan a vuelta de rueda por los trabajos de la ciclovía; mientras en otros puntos los conductores intentan abrirse paso entre las vialidades.

En Plutarco Elías Calles y Río Churubusco, el paso de tráileres, grúas y otros vehículos pesados obliga a muchos conductores a intentar cambiar de carril para avanzar; además, unidades de transporte público realizan ascensos y descensos constantes ocasionando más inconformidad a los automovilistas.