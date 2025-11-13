César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 39

El Ejército Mexicano entregó la presidencia de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) a su homólogo de Paraguay, quien asumirá la responsabilidad y funciones de la Secretaría Ejecutiva Permanente durante el bienio 2026-2027.

De igual forma se entregaron las medallas Hermandad de Ejércitos Americanos a los mandos y representantes de las fuerzas armadas pertenecientes a la CEA, quienes contribuyeron en la cooperación y construcción de lazos entre las tropas y organizaciones militares internacionales.