México concluye presidencia de organismo militar internacional
México concluye presidencia de organismo militar internacional
 
Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 39

El Ejército Mexicano entregó la presidencia de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) a su homólogo de Paraguay, quien asumirá la responsabilidad y funciones de la Secretaría Ejecutiva Permanente durante el bienio 2026-2027.

De igual forma se entregaron las medallas Hermandad de Ejércitos Americanos a los mandos y representantes de las fuerzas armadas pertenecientes a la CEA, quienes contribuyeron en la cooperación y construcción de lazos entre las tropas y organizaciones militares internacionales.

El comandante del Ejército Mexicano y presidente saliente, general Francisco Jesús Leana Ojeda, señaló que hoy más que nunca las fuerzas de defensas tienen la responsabilidad prioritaria de salvaguardar a sus respectivas naciones y de procurar la estabilidad regional frente a los desafíos que marca el entorno mundial.

