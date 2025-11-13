Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 39
Una forma de “blindar” programas, políticas y recursos tendientes a construir del Sistema Nacional de Cuidados, es aprobar una ley general en la materia, aseguró Emiliene de León, de la Alianza Global por los Cuidados.
En el encuentro Nacional El Futuro de los Cuidados en México, la feminista e internacionalista expuso que “aunque este gobierno tiene toda la voluntad y la está demostrando, nada nos garantiza que gobiernos subsecuentes la vayan a tener. Entonces una ley del sistema nacional de cuidados es importantísima para que blinde todo aquello que sean los programas y políticas y presupuestos”.
Asimismo contar con una legislación ayudará a “hacer patente la corresponsabilidad” en esta materia, ya que ahora recaen mayoritariamente en las mujeres.
“Entonces hacemos ese llamado a que no nos vayan a dejar sin ley, si no es el año que viene, que sea en 2027 sí o sí, porque sabemos que habrán avanzado lo suficiente para tener las bases mínimas de una muy buena ley.”
En la clausura del encuentro, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, dijo que en la construcción del sistema nacional y progresivo de cuidados se han realizado asambleas en distintas comunidades, “porque en esta tarea deben estar las voces institucionales, pero también de la comunidad y de diversos sectores de la sociedad civil, de especialistas y de la academia”.