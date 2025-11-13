Carolina Gómez Mena

Una forma de “blindar” programas, políticas y recursos tendientes a construir del Sistema Nacional de Cuidados, es aprobar una ley general en la materia, aseguró Emiliene de León, de la Alianza Global por los Cuidados.

En el encuentro Nacional El Futuro de los Cuidados en México, la feminista e internacionalista expuso que “aunque este gobierno tiene toda la voluntad y la está demostrando, nada nos garantiza que gobiernos subsecuentes la vayan a tener. Entonces una ley del sistema nacional de cuidados es importantísima para que blinde todo aquello que sean los programas y políticas y presupuestos”.

Asimismo contar con una legislación ayudará a “hacer patente la corresponsabilidad” en esta materia, ya que ahora recaen mayoritariamente en las mujeres.