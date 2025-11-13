Laura Poy Solano

Enviada

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 19

Monterrey, NL., La educación intercultural en México, pese a la más reciente reforma a la Ley General de Educación, se concibe “solamente para la población indígena. Es decir, ellos son los que tienen que aprender interculturalidad, cuando en realidad los que tenemos que reconocer que hay diversidad en el país somos todos”, afirmó la doctora Cecilia Navia Antezana, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y coordinadora del Seminario de Formación de Profesionales de educación indígena y del Laboratorio para la erradicación del racismo en la educación superior.

Durante el 18 Congreso Nacional de Investigación Educativa (CNIE), destacó que “hay una visión en la que se esconde y se niega la presencia de la población indígena, pese a los planteamientos de reivindicar el mundo indígena y el antirracismo”.

En el seminario Desafíos ético-políticos de la Nueva Escuela Mexicana, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, señaló que si bien con este modelo educativo “se reivindica el mundo indígena y el antirracismo, no es fácil que toda la población reconozca su presencia”.

Pese a la incorporación de nuevos conceptos y perspectivas, aún prevalece una visión de “educar para mestizar, para castellanizarlos, porque se les considera como una población que subsiste en el atraso”.