Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 18

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a la mexicana Andrea Vanessa Ramírez, requerida por la Corte Superior de Arizona para el condado de Pima, por los delitos de explotación sexual de una menor, secuestro y robo con violencia agravado. En un comunicado emitido ayer, la FGR explicó que Andrea R tomó y distribuyó fotos sexuales de una menor de 12 años. Fue detenida en abril de 2024 en Aguascalientes, por lo que el gobierno de México concedió su extradición a Estados Unidos. La entrega, en cumplimiento al Tratado de Extradición, se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a agentes estadunidenses.