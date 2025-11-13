Política
Ver día anteriorJueves 13 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/13. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Extraditan a mexicana a EU por explotación sexual de una menor/
A nterior
S iguiente
 
Extraditan a mexicana a EU por explotación sexual de una menor
 
Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 18

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a la mexicana Andrea Vanessa Ramírez, requerida por la Corte Superior de Arizona para el condado de Pima, por los delitos de explotación sexual de una menor, secuestro y robo con violencia agravado. En un comunicado emitido ayer, la FGR explicó que Andrea R tomó y distribuyó fotos sexuales de una menor de 12 años. Fue detenida en abril de 2024 en Aguascalientes, por lo que el gobierno de México concedió su extradición a Estados Unidos. La entrega, en cumplimiento al Tratado de Extradición, se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a agentes estadunidenses.

A nterior
S iguiente