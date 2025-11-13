Iván Evair Saldaña y César Arellano

Jueves 13 de noviembre de 2025

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de José Manuel Pérez, acusado de hackear y alterar el contenido del portal oficial de la Secretaría de Turismo (Sectur). El imputado es señalado por su probable responsabilidad en el delito de acceso ilícito a sistemas informáticos en perjuicio de la dependencia federal, luego de la modificación no autorizada del sitio visitmexico.com, plataforma oficial de promoción turística del país. La FGR informó ayer que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), José P –quien colaboraba con una empresa de tecnología– habría modificado sin autorización el acceso al sitio, instalando mecanismos de seguridad y pantallas (cortinillas) que redirigían a otra página sin contenido oficial. En un segundo caso, la FGR obtuvo la vinculación a proceso de Juan Gerardo El Pelón Rivera, por su probable participación en delincuencia organizada con fines de narcotráfico.