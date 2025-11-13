Andrea Becerril y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 18

El Senado de la República ratificó ayer, casi por unanimidad, el ascenso de 314 integrantes del Ejército, la Guardia Nacional y la Armada de México, entre ellos seis nuevos generales de división y tres almirantes, quienes tienen una amplia trayectoria militar y participación en el combate al crimen organizado.

Entre los miembros de las fuerzas armadas que lograron subir a una categoría superior están 18 mujeres.

Los nuevos grados militares y navales fueron aprobados con suma celeridad, ya que un día antes fueron remitidos al Senado y menos de 24 horas después se votaron y aprobaron en comisiones y en el pleno.

El senador de Movimiento Ciudadano (MC) Luis Donaldo Colosio fue el único que protestó por la premura.

Desde tribuna, Colosio expuso que MC reconoce la gran labor de las fuerzas armadas, pero el Senado “no es oficialía de partes” y se debió dar tiempo a los legisladores a analizar los perfiles, solicitar información adicional y realizar incluso entrevistas a los grados más altos y no “aprobar a ciegas”. Por no hacerlo, dijo, “se nos fue hace un año el caso de “involucrados en el huachicol”.

Destacan la revisión de cada expediente

Sin embargo, en los dictámenes elaborados por las Comisiones de Defensa y de Marina, que encabezan los morenistas Ana Lilia Rivero y Carlos Lomelí Bolaños, se destaca que se revisaron cada uno de los expedientes y hojas de servicio y se llegó a la conclusión de que reúnen los requisitos establecidos en la Ley de Ascensos del Ejército y de la Armada de México.

La senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, destacó en tribuna que durante todo un año los órganos especializados de la Defensa llevan a cabo un análisis minucioso de los expedientes de cada candidato, que hacen luego de llegar al recin-to legislativo.