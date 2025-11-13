Alma Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 17

Una serie de farmacéuticas son sujetas a procedimientos administrativos por haber incumplido con los contratos del gobierno federal, por lo cual no podrán participar en la próxima licitación de compra de alimentos, adelantó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ya no van a poder participar una serie de empresas en la próxima licitación; se están haciendo todos los procedimientos administrativos”, informó. Señaló que Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, próximamente dará toda la información.