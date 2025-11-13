Dora Villanueva

En México, el gasto por habitante en salud es de mil 588 dólares, casi una cuarta parte de los 5 mil 967 dólares que destinan en promedio los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Atado al tema de recursos, el país se queda por debajo de la media en número de personal médico, equipo y esperanza de vida.

De acuerdo con Health at a Glance, los mexicanos viven en promedio 75.5 años, cinco menos que la media de 81 años en la OCDE. El país también encabeza los indicadores de “mortalidad tratable”. Este concepto, según la Organización Mundial de la Salud, se refiere a causas de muerte que pueden evitarse principalmente mediante intervenciones de atención oportunas y eficaz, incluidas prevención y tratamiento secundarios.

En ese tenor, el informe de la organización consigna que en México 22.6 por ciento de quienes sufren un infarto al miocardio fallecen incluso luego de 30 días pasado el suceso, lo que significa menos tres veces más que la media de la OCDE, que es de 6.5 por ciento. Una tendencia similar ocurre con los accidentes cerebrovasculares, pues 17 por ciento de los mexicanos fallece, en relación con el 7.7 por ciento promedio de ese organismo.