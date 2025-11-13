Jared Laureles

Esta semana será definitoria en la huelga en el Nacional Monte de Piedad, donde ayer arrancó un recuento para determinar si el movimiento que empezó hace más de un mes continúa en las más de 300 sucursales.

El proceso, ordenado por el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, se efectúa durante tres días y concluye mañana. Más de mil 800 trabajadores están convocados para votar en alguno de los 63 puntos instalados a nivel nacional.

El proceso mediante el voto personal, secreto y directo, será determinante para definir si el juez federal laboral declara legalmente existente la huelga estallada el 30 de septiembre, que se inició por violaciones al contrato colectivo de trabajo.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, la administración busca poner fin a la huelga mediante dicho recurso legal, ya que persiste su negativa a negociar.

El dirigente sindical, Arturo Zayún González, afirmó que los trabajadores están optimistas de ejercer su sufragio; sin embargo, advirtió que en caso de que el resultado favoreciera al no, tienen 24 horas para regresar a trabajar, pero las condiciones con la administración empeorarán porque seguirán hostigando a los empleados.

Agregó que será hasta mañana, una vez que concluya el recuento, cuando se cuenten los votos “a fin de no influir” en el proceso.

De acuerdo con la institución, se extendieron las fechas de comercialización de prendas desde el 25 de septiembre, excepto el empeño de auto sin resguardo. Por los días adicionales, los intereses se generarán a diario con base en la tasa contratada.

Si los usuarios no desean utilizar estos días de nueva fecha de comercialización, podrán pagar en los medios electrónicos alternos, entre ellos su aplicación digital.

Quienes saquen sus prendas podrán pagar, pero en caso de seguir el servicio suspendido se resguardará el artículo sin cobro de comisión.