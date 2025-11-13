Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 14

El canciller Juan Ramón de la Fuente participó ayer en la reunión ministerial del G-7 –Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido–, en Niágara, Canadá, donde expuso la postura de México sobre los retos y oportunidades de la conectividad marítima, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En su intervención, subrayó que para consolidar exitosamente la conectividad en los mares es indispensable fortalecer la cooperación regional mediante el desarrollo de capacidades y marcos legales sustentados en el derecho internacional, con la finalidad de garantizar la soberanía de los estados y al mismo tiempo fomentar la colaboración internacional. Destacó que los esfuerzos colectivos para combatir las actividades marítimas ilícitas deben guiarse por el derecho al mar.