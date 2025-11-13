Jueces y magistrados cesados del Poder Judicial (PJ) bloquearon las avenidas Revolución e Insurgentes por casi ocho horas para exigir el pago de su indemnización conforme a lo que establecen los artículos décimo transitorio de la reforma judicial y 20 de la Ley Orgánica del PJ, los cuales indican que para ese pago debe considerarse el salario integrado y no el sueldo base.

Los juzgadores expresaron que impera incertidumbre sobre el pago de su indemnización, pues aunque les notificaron que sería el 10 de diciembre, desconocen los montos y temen que se calcule con el salario base y no con el sueldo integrado que incluye otras prestaciones, como, a decir de los juzgadores cesados, quedó asentado en la Constitución y en la ley del PJ.