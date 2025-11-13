Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 14

Grupo Salinas intentó hasta el último momento aplazar la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los juicios fiscales multimillonarios que enfrenta, prevista para hoy en el pleno.

Desde el pasado lunes y hasta ayer, la Corte publicó 14 notificaciones en listas electrónicas que dan entrada a recursos de reclamación promovidos por Elektra y TV Azteca. Dichos recursos impugnan la decisión del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien rechazó la solicitud de las empresas de aplazar la resolución de siete litigios que enfrentan contra créditos fiscales por más de 48 mil millones de pesos.

Elektra y la televisora, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, habían pedido posponer la resolución de los juicios con el argumento de que solicitaron al gobierno federal un “ajuste” a sus adeudos. Pero Aguilar Ortiz respondió el 4 de noviembre que no existe fundamento legal para suspender el fallo y que, en garantía del acceso a la justicia, el alto tribunal debe resolver de manera pronta y conforme a los plazos legales.

Entre los nuevos recursos de reclamación, Elektra también impugnó el desechamiento de la Corte sobre dos impedimentos que promovió a finales del mes pasado, con los que buscaba paralizar a todo el pleno sobre la resolución de litigios por más de 34 mil 373 millones de pesos en créditos fiscales.