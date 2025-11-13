Arturo Sanchez Jiménez y Alma E. Muñoz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo ayer un llamado a la austeridad a los diputados federales y reiteró que tanto el gobierno como el Congreso deben conducirse “en la justa medianía”, al tiempo que destacó la fortaleza de la economía mexicana y el crecimiento del empleo formal.

A pregunta sobre el incremento en las percepciones anuales de los legisladores, la mandataria sostuvo que “no debe haber privilegios” y que todos los servidores públicos deben recordar que “los recursos son del pueblo. Ya depende de los diputados. El pueblo de México sabe lo que pensamos. El gobierno y los legisladores deben estar en la justa medianía y los recursos de la gente son de la gente”, señaló en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

En el mismo encuentro con los medios, Sheinbaum subrayó que la economía nacional “tiene mucha fortaleza” y que esa solidez se debe al cambio del modelo neoliberal hacia uno basado en el bienestar social, el aumento salarial y la inversión pública y privada. Informó que en octubre se alcanzó una cifra histórica de 22 millones 789 mil 173 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el nivel más alto registrado hasta ahora.